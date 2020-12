Samstag (5.12.) war wieder der "Internationale Tag des Ehrenamtes". Jedes Jahr wird mit diesem Gedenk- und Aktionstag, die Anerkennung und Förderung ehrenamtlichen Engagements zum Ausdruck gebracht.

So wurde sowohl in den gemeinwohlorientierten Organisationen als auch bei öffentlichen Ehrungen den Engagierten ein großer Dank ausgesprochen. Der Verein zur Förderung der freiwilligen Tätigkeit in Dortmund hat in den letzten Jahren mit verschiedenen symbolischen Aktionen am 5. Dezember die Aufmerksamkeit auf das Thema Ehrenamt gelenkt und den Bürgern dieser Stadt hiermit "Danke" gesagt. Besonders in diesem Jahr hat sich gezeigt, wie unkompliziert, kurzfristig und vor allem einfallsreich neue ehrenamtliche Projekte in Dortmund entstehen können.

Infoscreens mit "Dankeschön"



Im Hinblick auf das aktuelle Infektionsgeschehen, hatte die diesjährige Dankeschön-Aktion der FreiwilligenAgentur zwar ein kontaktloses Format mit Abstand, aber dennoch konnte eine Vielzahl an Ehrenamtlichen erreicht werden. Dies machte eine Kooperation mit der DSW21 möglich: So waren Samstag Dankeschön-Botschaften auf den Infoscreens in den Stadtbahn-Stationen und den Laufbändern an Haltestellen zu sehen.