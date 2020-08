Mit dem Corona-bedingten Lockdown im März hieß es auch für die Barber Angels: alle Einsätze absagen. Wo Friseursalons geschlossen waren, konnten auch die ehrenamtlichen Haarschneide-Touren für Wohnungslose und Bedürftige nicht mehr stattfinden. Im temporären Hygienezentrum in Dortmund, das Gast-Haus, das Team Wärmebus und bodo gemeinsam betreiben, haben die „Engel mit Kamm und Schere“ jetzt den Neustart hingelegt.



Seit fast zwei Jahren sind die Barber Angels regelmäßig in Dortmund, um wohnungslosen und bedürftigen Menschen kostenlos die Haare zu schneiden. In den schwarzen Kutten, ihrem Markenzeichen, stecken Profifriseure aus ganz NRW, die ihr Handwerk nutzen, um Menschen zu unterstützen, die wohnungslos sind, sich einen Friseur nicht leisten können oder sich schlicht nicht in einen Salon trauen. 2016 im schwäbischen Biberach gegründet, ist daraus eine Bewegung mit Mitgliedern im ganzen deutschsprachigen Raum, den Niederlanden und Spanien geworden. Corona versetzte das Engagement in eine Zwangspause.

Auch Einrichtungen, in denen die Barber Angels immer zu Besuch waren, sind durch Corona in ihrer Arbeit massiv eingeschränkt. Viele Tagesaufenthalte sind noch geschlossen oder laufen im Notbetrieb. Seit Mitte April betreiben jedoch das Gast-Haus, das Team Wärmebus und bodo in einer städtischen Immobilie ein temporäres Hygienezentrum, in dem Menschen duschen, sich mit frischer Kleidung und Hygieneartikeln versorgen können.

Hierher kamen die Barber Angels nun zum Neustart. Für die neuen Einsätze haben sie eigens ein Hygienekonzept mit Abständen, Masken und vielen, vielen Desinfektionsgängen erarbeitet. Daher können sie nun zwar etwas weniger KundInnen bedienen ‑ „es ist aber auch gemütlicher, privater geworden“, sagt Page, die heute als einer von fünf „Engeln“ im Einsatz ist. Und das hört man: So sind auf den Stühlen nicht nur Fachgespräche über den neuen Haarschnitt zu hören, sondern auch der neueste Plausch aus der Familie und dem Alltag ‑ also irgendwie dann doch wie beim ganz normalen Friseur.

Hinweis: Im Hygienezentrum werden gerade Schlafsäcke, Turnschuhe ab Größe 42 und Hygieneartikel, besonders Deo und Rasierschaum benötigt. Spenden können während der Öffnungszeiten (montags, mittwochs und freitags von 11.30 Uhr bis 16 Uhr) im Hygienezentrum in der Leuthardstraße abgegeben werden.