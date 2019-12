Ursprünglich sollte die Feier privat stattfinden, doch dann wollten beide den Anlass für den guten Zweck nutzen: Zwei Dortmunder DJs haben ihren 30. Geburtstag öffentlich gefeiert und die Eintrittsgelder sowie Spenden der Kinderkrebsstation im Klinikum Dortmund gespendet. 2002 Euro sind so zusammengekommen.„Unsere Idee dahinter war, dass, wenn man schon Partys am Wochenende veranstaltet, man es auch für einen guten Zweck sein kann“, sagt Adrian Babral.

„Mir geht es doch hervorragend, warum also nicht die unterstützen, die es schwieriger haben?“ Die sieben zusätzlichen DJs, die bei der Feier im Club „Oma Doris“ aufgetreten sind, haben ebenfalls für den guten Zweck gespielt. Über 300 Gäste waren zu dem Event erschienen, daher soll es auch im nächsten Jahr wieder eine Benefiz-Feier geben.

Das Geld soll für die Kunst- und Musiktherapie genutzt werden, die den kleinen Patienten im Klinikum Dortmund kostenlos angeboten wird. Es gibt zahlreiche Projekte im Westfälischen Kinderzentrum: Spieletherapie, Therapiegarten und Clowns, die auftreten. Diese Angebote sind rein spendenfinanziert und daher auf Unterstützung angewiesen. Das Ziel der Mediziner ist es, die Patienten wenn möglich zuhause und so in ihrer gewohnten Umgebung zu behandeln und nur für ambulante Termine ins Krankenhaus zu bestellen. „In manchen Fällen ist dies aber leider nicht machbar. Dann wollen wir den Kindern die Zeit in der Kinderklinik so angenehm wie möglich gestalten.