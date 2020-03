In Zusammenhang mit COVID-19 hat der Verein bodo beschlossen, die Ausgabe des Straßenmagazins zu stoppen und sich auf Nothilfen zu verlegen. „Auch wir stehen in der Verantwortung, Risikogruppen zu schützen“, sagt bodo-Vertriebsleiter Oliver Philipp. Die Sozialberatung läuft im Notbetrieb weiter.



Rund 200 Menschen in sozialen Notlagen verkaufen das Straßenmagazin. „Ihr Arbeitsgebiet ist der öffentliche Raum“, sagt Oliver Philipp. Neben dem Zuverdienst ist es der persönliche Kontakt, der Verkäufer stärkt und ihnen Mut macht, Krisen zu meistern. „Unter der Auflage, soziale Kontakte zu meiden, können wir vorerst nicht weiter machen. Auch viele unserer Verkaufenden gehören zu den Risikogruppen – Wohnungslose haben häufig schlechtere Abwehrkräfte und sind damit gefährdet.“ Die Sozialberatung geht weiter: „Wir wissen auch, wie wichtig es ist, Menschen nicht allein zu lassen, die sich nicht selbst helfen können.“ Die Anlaufstellen bleiben im Notfallbetrieb geöffnet. Auch unsere aufsuchenden Angebote werden wie so lange wie möglich aufrecht erhalten.“ Dafür ist der Verein auf Hilfe angewiesen und freut sich über Spenden.

Zugleich bedeutet der Stopp der Ausgabe Einnahmeverluste, die existenziell für Verkäufer sind. Der Verein setzt alternative Vertriebswege um: Unter www.bodoev.de gibt es die März-Ausgabe als digitale Soli-Ausgabe für 5 Euro, die Einnahmen kommen den Verkäufern zu Gute.