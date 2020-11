Wohl, weil er so schreckhaft und unsicher ist und gebissen hat, ist Boomer, ein Hovawart-Mix vor zwei Wochen im Dortmunder Tierheim gelandet. Er ist keine acht Jahre alt und sucht ein neues, ruhiges Zuhause bei einem Hundefreund mit extrem viel Erfahrung.

Jemanden, der ihn konsequent führen kann. Im Moment neigt er laut Tierheim-Mitarbeitern dazu jeden, der ihm im geringsten Maß komisch vorkommt, anzugreifen.

Gegenüber Hunden aufgeschlossen

Denn derzeit ist Boomer gegenüber allen Menschen misstrauisch und fasst kein festes Vertrauen irgendwem gegenüber. Gegenüber anderen Hunden ist Boomer durchaus aufgeschlossen. Wird er angepöbelt, stänkert er auch gerne zurück. Katzen gegenüber verhält er sich neutral.

Boomer beherrscht die Grundkommandos, vor allem gegen eine entsprechende Belohnung und auch die Leinenführigkeit ist gut. Nur leider kann er im Moment nicht ausgeführt werden, weil er noch nicht händelbar ist.

Termin am Telefon verabreden

Schon Mitte März schloss das Dortmunder Tierschutzentrum an der Hallerey 39 für "öffentliche" Besucher. Die Vermittlung über Terminvergaben nach vorheriger telefonischer Verabredung lief so gut, dass sie beibehalten wurde. Alle vermittelbaren Tiere des Tierheims werden aktuell auf der Internetseite vorgestellt: Tierheim.

Wer Interesse hat, ein Tier aufzunehmen, meldet sich unter Tel: 02312 - 170680. So konnte für die Tierpfleger die Anzahl der Sozialkontakte in Grenzen gehalten und eine Ansteckung mit dem Corona-Virus unter den Mitarbeitern bislang verhindert werden.