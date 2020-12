Die Corona-Pandemie bestimmt seit März in hohem Maße das gesellschaftliche Leben, viele Begegnungsmöglichkeiten sind eingeschränkt oder finden nicht mehr statt. Und so hat sich die Pandemie auch im erheblichen Maße auf das Ehrenamt ausgewirkt.

Viele Projekte mussten auf Grund der Hygieneschutzverordnung zurück gefahren werden, viele Ehrenamtliche mussten aus gesundheitlichen Gründen ihr Ehrenamt ruhen lassen und andere wiederum hat gerade die Ausnahmesituation motiviert, ein Ehrenamt zu beginnen.

Alltag bunter gestaltet



Unkompliziert, kurzfristig und vor allem einfallsreich sind neue ehrenamtliche Projekte in Dortmund entstanden: Es wurden Gabenzäune eingerichtet, nachbarschaftliche Einkaufshilfen wurden initiiert, Masken wurden zuhause genäht und an Bedürftige verteilt, Telefonpatenschaften wurden übernommen, Briefe an Seniorenheime geschickt um den Alltag im Shut down etwas bunter zu gestalten.

So wurden neue Erfahrungen gemacht und unter ungewohnten Bedingungen immer wieder Wege gesucht, der ehrenamtlichen Arbeit nachzugehen. Die Organisationen und Träger halten auch in dieser schwierigen Zeit den Kontakt zu den Ehrenamtlichen, sei es mit Postkartenaktionen, digitalen Teamsitzungen oder Videobotschaften.

„In den letzten Wochen und Monaten ist das Interesse an ehrenamtlicher Arbeit nicht abgerissen. Wir freuen uns besonders, dass sich viele junge Menschen in der FreiwilligenAgentur beraten lassen und sich aktuell an vielen Stellen in die Stadtgesellschaft einbringen“, so Karola Jaschewski, Geschäftsführerin der FreiwilligenAgentur.

„Weiterhin gibt es Projekte die auf ehrenamtliche Unterstützung angewiesen sind, wie beispielsweise in der Wohnungslosenhilfe oder bei Weihnachtsaktion in der Adventszeit“, weiß Kathrin Bröker von der FreiwilligenAgentur.

Helfer im Advent gesucht



So möchte u.a. die youngcaritas Dortmund, den Senioren die Weihnachtszeit verschönern. Hier wird tatkräftige Unterstützung gesucht: