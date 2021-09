Gerade in den momentan krisenhaften Zeiten steht das Ehrenamt hoch im Kurs. Durch nichts zu ersetzen und im Wortsinn unbezahlbar sind die Leistungen der Menschen, die sich freiwillig und in ihrer Freizeit für das Gemeinwesen und für Menschen in besonderen Lebenslagen engagieren. Der Ehrenamtspreis „Engel der Nordstadt“ würdigt dies nunmehr im 17. Jahr. Üblicherweise wird er beim Neujahrsempfang im Dietrich-Keuning-Haus überreicht. Da dieser im Januar aus bekannten Gründen digital stattfand, wurde die persönliche Ehrung nun nachgeholt.



Auf der bisher noch nicht zum Einsatz gekommenen neuen „Echt-Nordstadt-Bühne“ überreichten VertreterInnen des Stadtbezirksmarketing Innenstadt-Nord die „Engel der Nordstadt 2020“. Eine entsprechende Feierstunde auf dem Außengelände des Dietrich-Keuning-Hauses begann stimmungsvoll mit Jazz Musik, virtuos dargeboten von einem Trio, um den Pianisten Peter H. Köcke und den Sänger Frank Scheele.

Die einzigartigen Engelskulpturen, kunsthandwerkliche Einzelanfertigungen aus Kupfer, werden seit 2005 vom Ideengeber der Auszeichnung, Christian Schmitt (Julius Ewald Schmitt GbR), gesponsert. Die Auswahl der Preisträger erfolgte bereits im November 2020 durch die Lenkungsgruppe des Stadtbezirksmarketings Innenstadt-Nord. Sie hatte die schwierige Aufgabe aus über 20 für die Auszeichnung vorgeschlagenen Menschen, die sich in Bereichen wie Kultur, Nachbarschaft, Soziales, Umwelt oder Sport engagieren, drei Preisträger auszuwählen. „Erfreulich ist, dass es uns gelang, sowohl Jahrzehnte langes Engagement wie auch junges Ehrenamt zu würdigen“, mit diesen Worten leitete die Juryvorsitzende, Bezirksbürgermeisterin Hannah Rosenbaum die Preisverleihung ein.

Die PreisträgerInnen

Der erste „Engel“ wurde der Familie von Dr. Matthias Albrecht überreicht. Er hatte bereits 1999 den „Runden Tisch zur Prävention von Kinderunfällen“ initiiert und in dieser Arbeit von Beginn an einen deutlichen Schwerpunkt in der Nordstadt gesetzt. Der langjährige Direktor der Kinderchirurgie am Klinikum Dortmund ist leider im Dezember 2020 verstorben. Die Auszeichnung nahm seine Frau, Inge Albrecht-Winterhoff, gemeinsam mit ihren beiden Söhnen entgegen. Überreicht wurde sie von Susanne Linnebach vom Amt für Stadterneuerung.

Das Engagement von Birgt Jörder und ihrem Ehemann Dr. Ludwig Jörder reicht weit über die Nordstadt hinaus. Als jahrzehntelange BewohnerInnen engagierten sie sich nicht ausschließlich in ihren ehrenamtlichen politischen Ämtern, sondern in vielen Initiativen und stets zum Wohl des Stadtteils. Das hält bis heute an und reicht vom Förderverein des Dietrich-Keuning-Hauses über diverses kulturelles und soziales Engagement bis hin zum Kuratoriumsvorstand des Dekadenprojekts „nordwärts“. Christian Schmitt als Initiator des Ehrenamtspreises verlieh dem Ehepaar gemeinsam den Engel der Nordstadt und machte dabei deutlich, dass die

beiden einen sehr großen Anteil an der aktuell sichtbar werdenden Aufwertung der Nordstadt haben.

Auch die mit Abstand jüngste Preisträgerin, Sarra Lejmi, blickt in Bezug auf ihren Einsatz für den Stadtteil bereits auf mehr als vier Jahre und viele Einsätzen in Organisationen wie dem Forum Jugend, dem Planerladen oder dem Dietrich-Keuning-Haus zurück. Sie ist inzwischen für viele Jugendliche und junge Erwachsene eine Stimme der Nordstadt, die die die Interessen einer Generation, auf der die Hoffnungen der Zukunft ruhen, vertritt. Mit ihrem Engagement möchte sie ihren Stadtteil voranbringen und Jugendliche dabei unterstützen, selbst aktiv zu werden. Die Auszeichnung überreichte Bezirksbürgermeisterin Hannah Rosenbaum.

Neue Engel gesucht

Das Quartiersmanagement Nordstadt ruft bereits dazu auf, neue Vorschläge einzureichen, denn im November steht schon die Auswahl der „Engel 2021“ auf der Tagesordnung des Stadtbezirksmarketings. „Wir wünschen uns, dass sie dann auch wieder im Rahmen eines Neujahrsempfangs in Präsenz überreicht werden können“, hofft Martin Gansau, der Leiter des Quartiersmanagements Nordstadt.