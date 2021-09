Wie verhalte ich mich richtig im Straßenverkehr? Was ist eigentlich ein „Toter Winkel“? Wie sicher ist mein Fahrrad? Wie verständige ich den Notruf? Fragen, die jeder Erwachsene beantworten können sollte - Kinder aber zum Rätseln bringen oder sogar verunsichern.

Diese und viele weitere Fragen wurden auf der „Erlebnistour Verkehrssicherheit und Mobilität“ beantwortet und zugleich spielerisch vermittelt. Nach den erfolgreichen Erlebnistouren der letzten Jahre wurde mit den Partnern erneut ein spannendes und interessantes Erlebnisprogramm präsentiert, das Verkehrssicherheit und Mobilitätstraining bestmöglich verbindet. Über 130 Grundschulkinder nahmen aktiv am 2. September in der Zeit von 10-14.30h auf dem Schulhof der Albrecht-Brinkmann-Grundschule teil.

Situationen spielerisch eingeübt



Auf dem gesamten Schulhof waren insgesamt fünf Stationen für Kinder aufgebaut, an denen spielerisch Gefahren, Verhalten und Sicherheit erfahren, erlebt und geübt wurden – natürlich kostenfrei. In einem 90-minütigen Durchlauf der Stationen wurden ein Fahrrad auf Verkehrssicherheit gecheckt, Straßenschilder und ihre Bedeutungen vermittelt, richtiges Verhalten in Notfallsituationen erlernt, ein Fahrradparcours durchlaufen, richtiges Ein- und Aussteigen aus Fahrzeugen gelernt und der „Tote Winkel“ anhand eines LKWs erläutert.

Stempel gesammelt

Jedes Kind erhielt im Vorfeld einen kinderfreundlich gestalteten Laufzettel/Pass, mit dem an jeder Station ein Stempel gesammelt wurde. Nach dem erfolgreichen Durchlaufen aller Stationen bekam jedes Kind eine Urkunde und einen Rucksack mit vielen bunten und interessanten Überraschungen.

Die „Erlebnistour Verkehrssicherheit und Mobilität“ wird aus Mitteln der Wohnungsunternehmen DOGEWO21, Julius Ewald Schmitt GbR, LEG Wohnen NRW GmbH, Spar- und Bauverein eG, Vivawest Wohnen GmbH und der EDG Entsorgung Dortmund GmbH gefördert.

Das Quartiersmanagement Nordstadt ist ein Projekt des Stadterneuerungs-programms „Soziale Stadt NRW - Dortmund Nordstadt“. Es wird mit Mitteln des Bundes, des Landes NRW und der Stadt Dortmund finanziert. Foto: Dieter Wäsche Foo: Dieter Wäsche