In ihrem „Lieblingsmensch“- Kalender präsentiert die Fotografin Steffi Kirstenpfad, wie Inklusion funktionieren kann. Die Motive zeigen Kinder, die unvoreingenommen miteinander spielen, Kinder mit und ohne Trisomie 21.



Steffi Kirstenpfad hat den Erlös aus dem Verkauf ihres „Lieblingsmensch“-Kalenders 2020 mit Motiven zu Harry Potter, Dirty Dancing und dem BVB jetzt an Dr. Linda Schonger für das Sozialpädiatrische Zentrum der Interdisziplinären Frühförderstelle im Klinikum Dortmund übergeben. „Wir freuen uns sehr über die Spende“, so die Oberärztin, "das Geld wird auch für ein Schwungtuch genutzt, in das die Kinder hineinklettern können. Das ist nicht nur ein toller Rückzugsort, sondern fördert auch die sensomotorischen Fähigkeiten.“ Das Unternehmen Murtfeldt hat den Erlös mit 500 Euro aufgestockt. Ein Höhepunkt für die Kinder war ein Foto mit einem Bus, den DSW21 bereit stellte.