Qualifiziert Sport und Jugendarbeit im Verein anzubieten, ist der Anspruch jedes Sportvereins. StadtSportBund Dortmund und Sportjugend Dortmund bieten dafür die geeignete Qualifizierung an.

An dem Wochenende 17.09.-19.09.2021 beginnt einen Übungsleiter*innen-C-Ausbildung für den Breitensport mit dem Basismodul (Umfang 30 Lerneinheiten).

Ab mindestens mindestens 16 Jahren bis ins hohe Alter kann diese Ausbildung im Sport absolviert werden, um dann nach erfolgreichem Abschluss von insgesamt 120 Lerneinheiten, nach Basis- und Aufbaumodul, im Sportverein Gruppen leiten zu können. Didaktisch-methodische Kenntnisse für die Planung, Durchführung und Auswertung von sportlichen Angeboten werden erlernt. Vielfältige Bewegungs- und Sportangebote aus den Kategorien Gesundheitssport, Spiel, traditionelle Sportangebote, Sport- und Bewegungstrends und kreative Aktivitäten sind u.a. Inhalte, die bearbeitet werden.

Jugendliche zwischen 13 und 15 Jahren können zu Anfang der Herbstferien vom 08.10-12.10.2021 eine Sporthelfer*innen-Ausbildung beginnen, um später nach dem zweiten Teil auch schon den ersten Schritt zur Ausbildung zur Übungsleiter*in absolviert zu haben. Die Ausbildung findet im Sport- und Erlebnisdorf in Hachen statt. Als Sporthelfer*in unterstützt man im Verein die Übungsleitung. Anmeldungen gehen an den SSB Dortmund bzw. die Sportjugend Dortmund, info@ssb-do.de. Informationen erhält man über die Homepage www.ssb-do.de unter Qualifizierung oder unter 0231/5011111