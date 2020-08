Wer zwischen 18 und 30 Jahren jung ist, Grundkenntnisse in der englischen Sprache hat (die jeweilige Landessprache wird vor Ort erlernt) und sich für den Freiwilligendienst in Ländern der EU interessiert, sollte Montag ( 31.8.) um 16.30 Uhr am Vortrag von Ivanka Andreitsiv und Iryna Zabara (europäische Freiwillige in der Auslandsgesellschaft) teilnehmen:

Die Auslandsgesellschaft entsendet im Herbst 2020 oder im Jahr 2021 junge Menschen für sechs bis zwölf Monate im Rahmen des Europäischen Solidaritätskorps (ESK) ins Ausland. Eine gute Gelegenheit, persönliche und beruflich verwertbare Erfahrungen zu machen. Nach einem Bewilligungsverfahren zahlt die EU diesen Aufenthalt. Ob und welchen Schulabschluss jemand hat ist keine Voraussetzung für die Teilnahme. Eine Anmeldung für den Vortrag ist erforderlich unter :efd1@auslandsgesellschaft.de