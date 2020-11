Viele Freizeitaktivitäten fallen aufgrund des 'Lockdown-Lights" weg. Wir haben Zeit!

Warum also die Zeit nicht einfach mal für sich selbst nutzen und täglich ein kurzes, knackiges Training machen? Es gibt viele gute Gründe dafür: Gesundheit, gute Fitness für alltägliche Belastungen, attraktives Aussehen, innere Zufriedenheit, Abbau von Stress, Freude am Leben und vieles mehr.

Für die nächsten 30 Tage erhalten die Aktiven der Gruppe 'Fit und Aktiv 30+' einen fertig ausgearbeiteten Workout-Plan. Ab dann heisst es, nach einem kurzen Aufwärmen 6 Übungen an einem Tag durchzuführen. Nach 6 Tagen gibt es einen Tag Pause zur Erholung. Der Workout-Plan wird per Whatsapp verteilt. Dienstags 'treffen' sich die Aktiven per Skype. Dort werden die ersten 6 Übungen erläutert und gemeinsam durchgeführt. Varianten der Übungen werden erklärt, so dass die Übungen individuell für jeden Fitnesslevel durchführbar sind. Das Workout wird die kommenden 5 Tage zu Hause von jedem Teilnehmer absolviert - natürlich mit steigender Anzahl von Wiederholungen. Tag 7 ist Pause. Am folgenden Dienstag geht es dann mit neuen Übungen in die nächste Runde.

Die Turnabteilung des Freien Sportvereins bietet Sport für alle Altersklassen an - von Bewegungszwergen, übers Kinder- und Jugendturnen bis zum Fitnessprogramm für Erwachsene und Senioren. Information zum Sportprogramm findet man auf der Hompage des FS 98.