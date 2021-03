Bereits zum achten Mal spenden das Wohnungsunternehmen LEG und die Poco Einrichtungsmärkte einen Teil ihres Kooperationsumsatzes an den gemeinnützigen Verein Kinderlachen e.V., wegen Corona fiel die Spendensumme in diesem Jahr etwas kleiner aus als in den Vorjahren.

Jutta Ellenbeck, die das Operative Marketing bei der LEG betreut und die Spendenaktion für Kinderlachen seit vielen Jahren begleitet: „Als Wohnungsunternehmen freuen wir uns, die Wohnsituation bedürftiger Kinder mit dieser Aktion zu verbessern. Mit dem Verein Kinderlachen kommt das Geld schnell und unkompliziert Kindern in der Region zu Gute“, erklärt sie das Engagement der LEG. Sebastian Schrader, Leiter Organisation bei Poco, betont den Erfolg der Aktion: „Jedes Jahr kommt durch die Kooperation eine stattliche Summe für diesen guten Zweck zusammen und wird für sinnvolle Projekte umgesetzt. In diesem Jahr fließt die Summe in die Kinderlachen-Aktion ‘Jedem Kind sein eigenes Bett‘. So werden mit der Spende zahlreiche Kinderbetten ‘Mia an bedürftige Familien vergeben. Eine wirklich tolle Aktion.“ Die Kooperation zwischen LEG und POCO besteht seit 2010 und umfasst u. a. Einkaufsvorteile und Gutscheinaktionen für Mieter.

Kinderlachen vor Ort



„Kinder aus Familien, die nur ein geringes Einkommen zur Verfügung haben, sowie schwerstkranke Kinder in Kinderkliniken und -hospizen liegen beiden Kooperationspartnern besonders am Herzen“, erläutert Marc Peine, der Geschäftsführer des Vereins Kinderlachen e.V. „Auch Einrichtungen wie Kindertagesstätten und Kindergärten, die von massiven Kürzungen betroffen sind, bekommen Hilfe durch uns. Wir legen Wert darauf, bei jeder Aktion persönlich vor Ort zu sein“, beschreibt Peine den Anspruch des Vereins. „Dadurch kommen die Spenden genau da an, wo sie gebraucht werden.“