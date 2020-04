Gabenzaun am U

Am Dortmunder U an der Rheinischen Straße wurden an den Zaun, erste durchsichtige Tüten mit Sachspenden gehängt. So verwandelt er sich in einen „Gabenzaun“. Hier können verpackte Nahrungsmittel oder andere Sachspenden für obdachlose Menschen aufgehängt werden. Der Gabenzaun soll in der Corona-Krise helfen, da Menschen in Not wichtige Hilfsangebote wie Tafeln derzeit nicht oder nur eingeschränkt nutzen können.

Mit dem „Gabenzaun“ wird eine unkomplizierte Hilfe angeboten. Hilfsbereite können Tüten mit Lebensmitteln füllen, die Obdachlose in dieser harten Zeit, unterstützen. Dort hinein kann all das gelegt werden, was den Menschen in ihrer Not hilft. So kann in einer Tüte eine Flasche Wasser, Ravioli und Plätzchen sein und in der nächsten Weingummis, Zahnpasta, Seife und vielleicht auch Hundefutter für die Begleiter der Wohnungslosen. Die Lebensmittel sind vor Nässe geschützt. Obdachlose können sich dann nehmen, was sie brauchen.

Initiative des Wärmebusses

Die Initiative wird durch den Dortmunder Wärmebus und die „junge kirche dortmund“ unterstützt. Der Wärmebus, an dem momentan an fünf Tagen in der Woche heiße Suppe und Getränke ausgeteilt werden, ist ein Projekt der Malteser, der Kath. St.-Johannes-Gesellschaft und der Katholischen Stadtkirche Dortmund. Weitere Gabenzäune gibt es im Pastoralverbund Am Phoenixsee an der Stiftskirche St. Clara sowie im Pastoralverbund Am Revierpark.