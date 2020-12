Seit April 2020 nähen rund ein Dutzend geflüchtete Frauen im Rahmen eines Projektes von „lokal willkommen“ Mund-Nasen-Bedeckungen, um sich in der Corona-Pandemie zu engagieren. Ihre selbst gefertigten Masken gingen bereits an Seniorenzentren, die ambulante Pflege, Kitas, in die Tagespflege sowie in eine Flüchtlingsunterkunft.

Nun konnten 150 Mund-Nasen-Bedeckungen an das Gast-Haus e.V. gespendet werden. Sie werden kostenlos an die Besucher des Gast-Haus e.V. verteilt. Das Projekt „lokal willkommen“ bietet an sechs Standorten im Stadtgebiet Beratung, Hilfe und Information für Zugewanderte, Nachbarn und Freiwillige. Die Mitarbeiter bringen zugewanderte und alteingesessene Dortmunder zusammen, vermitteln Kontakte und bilden Netzwerke.