Fast zwei Jahre ist es her, dass Thomas Schieferstein von der Stiftung ProFiliis-Stiftung zur Förderung von Kindern und Jugendlichen sich die Baustelle des SOS-Kinderdorfzentrums an der Kronprinzenstraße angesehen hat. Im neuen Zentrum sollte auch ein Kreativraum entstehen, wo Kinder, die im Kinderdorf leben, ihre Kreativität phantasievoll ausleben können. Das Dortmunder Spendenparlament Spendobel hatte die Werbetrommel für die Einrichtung gerührt. 11.400 € spendete die Stiftung für das Projekt.



Doch manchmal braucht es einen langen Atem: Erst gab's Verzögerungen beim Bau, dann kam Corona. Allen Widerständen zum Trotz konnte der Raum endlich eingeweiht werden. Jetzt können die Kinder darin werken, malen, basteln und vor allem Spaß haben. Viele der Kinder kommen aus schwierigen familiären Verhältnissen. Der Raum bietet ihnen die Möglichkeit, sich angstfrei kreativ auszuprobieren und Erlebtes zu verarbeiten. Die gemeinnützige ProFiliis-Stiftung engagiert sich in der Förderung von Kindern und Jugendlichen.