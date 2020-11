In den Herbstferien fanden an drei Dortmunder Grundschulen "climb-Lernferien" statt. An der Petrischule, der Elisabeth-Grundschule und der Steinhammer-Grundschule lernten je 30- 40 Kinder ihre Stärken kennen und verbanden Freizeit mit Schule. Die ProFiliis-Stiftung hatte das Projekt mit neuen Sportgeräten ausgestattet. So wurd der Fokus verstärkt auf Bewegung gelegt.



Lernen sollte nicht nur im Klassenzimmer stattfinden. Der Fokus lag auch im Herbst darauf, den Unterricht nach draußen zu verlagern. “Gerade in Coronazeiten ist es besonders wichtig, Kindern zu zeigen, dass Lernen überall stattfinden kann” sagt Felix Hagedorn, Lokalkoordinator der Lernferien. “Wir freuen uns, dass wir ab jetzt auf hochwertige Freizeit- und Spielgeräte zurückgreifen können und so noch spielerischer mit den Kindern arbeiten können. So gelingt es uns auch in den Ferien mit Kindern Mathe und Deutsch zu lernen und Lernlücken, die durch den Corona-Lockdown entstanden sind, aufzufangen”.



Pro Filiis-Stiftung

Die ProFiliis-Stiftung hat das Anliegen, Kinder nicht nur während Corona zu unterstützen, sondern immer. „ Das bisherige Jahr 2020 hat uns alle vor besondere Herausforderungen gestellt. Viele Dinge, die uns bis hierhin selbstverständlich erschienen, sind so nicht mehr möglich. Am einschneidendsten dürfte hier für viele die Umstellung vom regulären Schulbetrieb auf das Home-Schooling gewesen sein, womit die meisten Familien vor eine zusätzliche, für einige schwer zu

bewältigende, Mammutaufgabe gestellt wurden. Umso wichtiger ist es daher, dass in den Ferien nun zusätzliche Lernangebote (..) umgesetzt werden können, um verpasste Lehrinhalte, soweit möglich, aufzuarbeiten. Da aber auch in diesen Ferien der Spaß nicht zu kurz kommen soll, freuen wir von der

ProFiliis-Stiftung uns umso mehr, dass die Sportgeräte einen geeigneten Ausgleich zum Lernen bieten und auch zukünftigen Lernferien als nachhaltige Anschaffung dienen können “ sagt Thomas Schieferstein.

"climb-Lernferien"

Die climb-Lernferien sind ein Kooperationsprojekt der gemeinnützigen Climb GmbH in Zusammenarbeit mit dem Regionalen Bildungsbüro im Fachbereich Schule der Stadt Dortmund . Es gibt sie seit 2014 in Dortmund. Gegründet wurde das Sozialunternehmen bereits 2012 in Hamburg. Bisher gibt es fünf Dortmunder Schulen, an denen regelmäßig in den Oster-, Sommer- und Herbstferien jeweils zwei Wochen Lernferien angeboten werden. Die Lernferien fördern neben dem Spaß am Lernen genau die Zukunftskompetenzen, die in der Schule und am Arbeitsplatz wichtig sind, z. B. Teamfähigkeit, Rücksicht und Durchhaltevermögen. Dabei setzt climb da an, wo Kinder aus

strukturschwachen Stadtteilen so früh wie möglich und ohne bürokratischen Aufwand erreicht werden können: in ihrer Grundschule. Das pädagogische Konzept beruht auf einem stärkenorientierten Ansatz und einem wertschätzenden Klima.