Seit Mitte März kaufen die ehrenamtliche Helfer vom Deutschen Roten Kreuz (DRK) Kreisverband Dortmund nun schon für Dortmunder ein, die ihre Wohnung aufgrund der Corona-Pandemie nicht verlassen sollen.



Über 100 Einkäufe wurden in dieser Zeit getätigt. In Spitzenzeiten war der DRK Einkaufsdienst mit vier Zweier-Teams unterwegs, um die Menschen mit Alltagseinkäufen zu unterstützen. Erika Schiller ist dankbar für die Unterstützung des Roten Kreuzes: „Das machen die alle ehrenamtlich. Mir ist das aber eine große Hilfe! Und bisher haben sie auch alles bekommen.“

Nicht nur ältere Menschen



Doch nicht nur ältere Menschen nehmen die Hilfe des kostenlosen Einkaufsdienstes in Anspruch. Zu den Kunden des DRK zählen auch viele schwerkranke Menschen, die sich vor einer Infektion mit Covid-19 schützen müssen. Der DRK Kreisverband Dortmund wird das Hilfsangebot auch weiterhin durchführen.

Spendenaufruf



Wie für viele andere Vereine, bedeutet die Corona-Pandemie auch für den DRK Kreisverband mit finanziellen Einbußen arbeiten zu müssen. Daher ist das Rote Kreuz in Dortmund dringend auf die Hilfe der Mitbürger angewiesen. Mit einer Fördermitgliedschaft oder auch einem einmaligen Betrag in Form einer SMS kann das DRK unterstützt werden. Informationen zur Fördermitgliedschaft bekommen Interessierte unter Tel.1810 – 222. Um das DRK mit einem einmaligen Betrag per SMS (4 Euro) zu unterstützen senden Sie eine Nachricht mit dem Stichwort DRKDO an die 81190.

Info Einkaufsdienst



Falls auch Sie wegen der Corona-Pandemie Hilfe bei den Einkäufen brauchen, erreichen Sie das DRK Dortmund Montag bis Freitag, jeweils in der Zeit von 10 Uhr bis 12 Uhr unter der Rufnummer Tel. 18 10 -2 38 oder jederzeit per E-Mail an Einkaufsdienst@DRK-Dortmund.de