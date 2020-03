Diese Aufforderung lesen Dortmunder als Ortseingangsschild auf fliegenden Bildern hoch oben am U, Und sie gilt nicht nur für Dortmund. In Zeiten wo sich das Coronavirus als Tröpfcheninfektion auf kurze Distanz ausbreitet, wenn Schulen geschlossen sind, Länder Ausgangs- und die EU Einreisesperren zum Kampf gegen die Pandemie einsetzt, gilt Abstand zu halten nicht nur vor der Apotheke, sondern auch an der Supermarktkasse.

Nähe schafft in der Krise der Nachbarschaftstreff Althoffblock. Er will alle, die zur Corona-Risikogruppe gehören, helfen, gesund zu bleiben. Dafür übernehmen Freiwillige Einkäufe und Besorgungen. Melden können sich Betroffene unter Tel.: 721 49 70 von 10 bis 12 Uhr. Ein gutes Beispiel auch für andere Nachbarschaften.