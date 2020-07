Mit Ballgefühl und Konzentration gehen demnächst die Spieler aufs Feld, um beim Soccer-Billard am Blücherbunker die Kugeln zu versenken. Die Funktion des Queues übernimmt hier der Fuß, ansonsten gelten die Regeln des Billards. 800 € für die mobile Anlage erhielt die Offene Kinder- Jugendarbeit der Awo von der Sparkasse Dortmund.



Von der Spende wurden Bierzeltgarnituren gekauft, deren Bänke als Bande dienen, sowie Bälle, die als Billardkugeln rollen. Jugendliche haben im Treff alte Bänke abgeschliffen und angestrichen, so dass einige neue Bänke für Zuschauer erhalten bleiben.

Der Treff öffnet nach der Sommerpause wieder am 11. August mit viel Musik. Eine mobile DJ-Anlage, für die die Sparkasse 1200 Euro spendete, kann überall aufgebaut werden, auch im Grünen. Darum soll sich eines der neuen Projekte drehen. So ist geplant, schicke Holzsessel für den noch anzulegenden Garten, zu schreinern.