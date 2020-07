Sich direkt vor der Haustür in der Großstadt um ein bisschen Grün an der Straße zu kümmern, hat in der Nordstadt lange Tradition.

Wie Familie Iz, hier mit Bezirksbürgermeister Dr. Ludwig Jörder sowie Martin Gansau und Annette Kritzler vom Quartiersmanagement Nordstadt, kümmern sich Anwohner um Blumen und Kräuter wie hier an 19 Baumscheiben der Braunschweiger Straße. Darum hat das Quartiersmanagement Nordstadt mit dem Projekt „Nordstadt natürlich! - Do It Yourself Labor“ Schilder aufgestellt, um auf das naturnahe, ökologische Engagement der Anwohner aufmerksam zu machen. Nachbarn verschönern nicht nur ihre Straße sondern pflegen Kontakte. Die Schilder laden auch zum Mitmachen ein. Interessenten werden jetzt von einem Kompetenzteam vom Grünflächenamt, EDG und NABU beraten.

Bezirksbürgermeister Dr. Ludwig Jörder ist sich sicher: „Das Quartiersmanagement Nordstadt hat hier einen wichtigen Pflock für ein besseres Stadtklima, im doppelten Wortsinn, gesetzt. Das Engagement der Anwohner*innen wird mit den Schildern sichtbar und ruft zur Nachahmung auf. Darum hat die Bezirksvertretung Innenstadt – Nord sehr gerne der Aktion finanziell unter die Arme gegriffen“. Annette Kritzler, Quartiersmanagerin am Nordmarkt, freut sich über die Aktivitäten und den Erfolg des Projektes: „Insbesondere haben die hieraktiven Anwohner*innen von netten Gesprächen mit den unmittelbaren Nachbarn berichtet. So kommt man sich über die Grünpflege näher und die Nachbarschaft wird gestärkt“.