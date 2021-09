von Tessa Kollbach

Seit dem 23. August 2021 läuft am Karl-Schiller-Berufskolleg in Dortmund eine ganz besondere Spendenaktion. Im Rahmen des „Giving Tuesday“, einem in den USA verbreiteten Tag, der das Schenken und Geben zelebriert, werden Konservendosen für die Dortmunder Tafel e.v. gesammelt.

Im vergangenen Jahr wurde die Aktion das erste Mal durchgeführt. Mit einer Spende von etwa 390 Dosen war die SWAG (Sozial-Wertvoll AG), welche diese Idee ins Leben gerufen hat, schon sehr erfolgreich. Nun möchte man sich steigern: Bis zum 29.11.2021 sollen mindestens 1000 Dosen gesammelt werden.

Alle können mitmachen

Mit dieser sozialen Aktion wird nicht nur bedürftigen Menschen im Raum Dortmund geholfen, sondern auch lokale Solidarität und Mitmenschlichkeit gestärkt. Und jeder kann mitmachen. Schüler/Innen, Lehrer/Innen, Ausbilder/Innen, alle sind aufgerufen, sich zu beteiligen oder Informationen über das Projekt zu teilen.

Plakate unübersehbar

Dafür braucht es gutes Marketing. Aktuell kann wohl keiner die vielen Plakate übersehen, wenn er oder sie das Berufskolleg betritt. Diese wurden von Lernenden des Pictorius Berufskolleg in Coesfeld erstellt und schmücken nun zahlreiche Räume und Gänge.

Gestaltungsmaßnahmen

Doch die Konservendose soll noch präsenter werden. Die Gestalterinnen für visuelles Marketing wollen die Aktion mit verschiedenen Maßnahmen unterstützen. Das Dosensammeln wird in der Neugestaltung der Schul-Schaufenster zum Thema Nachhaltigkeit integriert sowie auf Social-Media-Kanälen des KSBK Thema sein.

Täglich grüßt die Dose

Weiterhin werden die Schülerinnen in Zukunft im Eingangsbereich von einer übergroßen Dose „begrüßt“. Hier können sie jederzeit ihre Spende abgeben. Ein Spenden-Barometer und Belohnungen für alle Beteiligten bei Erreichen eines Spendenziels sollen das Projekt noch attraktiver machen.

Es geht weiter



Bis zum Giving Tuesday gibt es noch viel zu tun und viele Dosen zu sammeln. Doch die Schüler/Innen und die SWAG-AG sind hoch motiviert und erhoffen sich ein gutes Ergebnis. Verläuft die Aktion erfolgreich, soll sie 2022 wiederholt werden. Vielleicht werden dann die 2000 Dosen „geknackt“.

Und auch ohne den genauen Blick auf die Zahlen, bleibt das gute Gefühl, Menschen geholfen zu haben.