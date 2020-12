Zum Internationalen Tag des Ehrenamtes dankten Oberbürgermeister Thomas Westphal und Frank Ortmann (1. Vorsitzender der FreiwilligenAgentur) mit einem Grußwort:



"Denn Menschen, die sich ehrenamtlich einsetzen, tun etwas für die Gemeinschaft und für unsere Stadt – eine unschätzbare Leistung, die nicht mit Geld aufzuwiegen ist. Sie - als ehrenamtlich Engagierte - tun das ohne Gegenleistung. Sie tun das aus persönlicher Überzeugung und aus vollem Herzen. Sie gehören zu den Menschen, die nicht nur reden, sondern auch handeln. Dieser Einsatz ist nicht selbstverständlich. Immer wieder zeigt sich, dass die Fülle der gesellschaftlichen Aufgaben durch staatliche Stellen allein gar nicht zu bewältigen ist. Professionelle Unterstützungsstrukturen und das Ehrenamt sind zwei Seiten des gemeinsamen Handelns, die gleichberechtigt nebeneinander stehen. Wir sind der festen Überzeugung, dass unsere Gesellschaft nicht funktionieren kann, wenn Haupt- und Ehrenamt nicht Hand in Hand gehen!

Viele Bürger machen mit



Denn über ein Drittel der Bürger unserer Stadt sind freiwillig engagiert. Sei es im sozialen Bereich, im Sport, bei den Rettungsdiensten, im Bereich der Bildung oder Kultur. Das Engagement umfasst zudem alle gesellschaftlich relevanten Bereiche und Akteuren.

Besonders hervorheben möchten wir in dieser Zeit die Nachbarschaften und Netzwerke, die in der aktuellen Pandemie-Situation die Menschen unterstützen, die sich in Quarantäne befinden.

Gerade in dieser Situation wird deutlich, wie wichtig gelebte Nachbarschaft ist. Dieses Engagement erfüllt uns immer wieder mit großer Anerkennung und Freude. Denn sie ist auch ein Spiegelbild der Menschen, denen unsere Stadt am Herzen liegt.

"Kitt der Gesellschaft"



„Ehrenamtliches Engagement ist der Kitt der Gesellschaft“, sagte Johannes Rau einmal. Das können wir hier in Dortmund bestätigen! Dafür nochmal unseren ganz herzlichen Dank und unsere Anerkennung für diese großartige Leistung!"