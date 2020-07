Auf eine Troika an der Spitze setzt die Arbeiterwohlfahrt mit etwa 1.700 Mitarbeitern in Dortmund. Mirja Düwel ist jetzt die neue Geschäftsführerin des rund 5.500 Mitglieder starken Unterbezirks. Sie folgt Andreas Gora nicht allein: Ihr zur Seite stehen Antje Rottmann und Frank Czwikla als Stellvertreter.



Mirja Düwel übernimmt als neue Chefin die inhaltliche Leitung sowie die Vertretung nach außen. Gemeinsam mit dem Vorstand wird sie das Unternehmen strategisch auf Kurs halten. Antje Rottmanns Schwerpunkt sind weiterhin Finanzen und Controlling. Frank Czwikla übernimmt zusätzlich zum Immobilien- auch das Personalmanagement und fungiert als Personalchef.

Dppelrolle als Verein und Unternehmen

Die neue Geschäftsführung hat einen spannenden Verantwortungsbereich übernommen. Als Wohlfahrtsverband nimmt die Awo eine Doppelrolle ein. Als Verein ist sie ein Akteur der Zivilgesellschaft. Die Mitglieder organisieren sich in den Ortsvereinen und engagieren sich in ihrem Stadtteil: Sie organisieren Treffs vor Ort, fördern soziale Projekte und unterstützen, wenn Hilfe gebraucht wird.

Jeder soll in der Stadt teilhaben können

Daneben ist die Awo ein wirtschaftlich handelndes Sozial-Unternehmen. Zusammen mit den Tochtergesellschaften hat sie in Dortmund knapp 1700 Mitarbeiter. In den Bereichen Arbeit und Bildung, Eingliederung, Kinder, Jugend und Familie und Senioren bietet sie Angebote für alle Gruppen, die in dieser Stadt Unterstützung benötigen. „In beiden Rollen setzen wir uns für eine solidarische Stadtgesellschaft ein. Unser Ziel ist eine Stadt, in der jeder geachtet wird und am ganzen Leben teilhaben kann“, sagt die neue Geschäftsführerin. „Wir freuen uns auf die neue Aufgabe, sie bietet viel Gestaltungsspielraum und wir können die Werte der Arbeiterwohlfahrt einbringen“, ergänzt Frank Czwikla. Das Unternehmen ist zuletzt vor allem durch den Ausbau dringend benötigter Kita-Plätze gewachsen.



Neue Konzepte und Organisation

Für die Zukunft rückt die neue Geschäftsführung die Themen Inklusion und Pflege stärker in den Vordergrund. Hier sollen neue Konzepte und Organisationsformen entwickelt werden. „Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt“ sagt Antje Rottmann und fügt hinzu: „Und müssen gleichzeitig wirtschaftlich verantwortlich handeln.“



Das Führungs-Trio: