115 50.000 Euro Erlös für Dortmunder Einrichtungen hat es in den vergangenen zehn Jahren eingespielt - und auch Oberbürgermeister Thomas Westphal „zockt“ es gerne: Das Dortmunder Gastronomie-Quartett. Auch 2021 kann man es wieder kaufen - und damit doppelt Gutes tun.

"Das Gastronomiequartett ist unser absolutes Herzensprojekt“, meint Michael Röhr, der aktuelle Präsident des Serviceclubs Round Table 115 Dortmund. Hier engagieren sich 23 junge Männer aus Dortmund und der näheren Umgebung, die sich auf die Fahne geschrieben haben, da zu helfen, wo es nötig ist. Neben vielen weiteren Aktionen ist das jährliche Gastronomiequartett für sie eine feste Konstante geworden - über die sich auch viele Dortmunder jedes Jahr aufs Neue freuen.

Jetzt erst recht



Trotz oder auch gerade wegen der aktuell sehr angespannten Situation für die Gastronomen war schnell klar - auch 2021 wird es das Gastronomie-Quartett geben. Bis auf die wenigen Gastronomen, die die erste Corona-Welle nicht überstanden haben, waren wieder alle sofort dabei, so zum Beispiel das "Neunzehn30" im Hotel Drees, der Lennhof und auch die Muto Heimatgastronmie.

„Mit der Tischlerei „freiformat“ haben wir auch wieder einen Sponsor gefunden, der den Druck der in der ersten Auflage 1.500 Quartette übernimmt. So können wir erneut den Verkaufspreis von 5 € je Quartett komplett spenden. „Es wird auch das GastHaus statt Bank wieder zu den Empfängern gehören“, berichtet Michael Röhr.

Erstmals Verkauf auch in Rewe-Märkten



„Und besonders freuen wir uns in diesem Jahr auch darüber, dass erstmals 11 Rewe-Märkte unser Quartett verkaufen. Damit erhöht sich die Reichweite unserer Aktion noch einmal enorm und ist in der aktuellen Situation in der keine Feste stattfinden eine große vertriebliche Hilfe.“

„Gerade bei dieser Auflage liegt unser Fokus natürlich nicht nur darauf, Spenden für den guten Zweck zu sammeln. Wir wollen in diesen schweren Zeiten auch dazu beitragen, die bunte Gastroszene in Dortmund zu erhalten und Aufmerksamkeit auf sie zu lenken“, sagt Michael Röhr.

Mit Thomas Westphal hat der Club schon einen prominenten Fan des Quartetts gefunden. Bei seinen Instagram-Interviews mit prominenten Dortmundern hatte er schon die ein oder andere Partie damit gespielt. Näheres unter www.rt115.de.