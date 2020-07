Der Manager der Dortmunder Großereignisse trägt jetzt die Ehrennadel der Stadt. Gerd Kolbe hat nicht nur das Sommermärchen WM 2006 in Dortmund organisiert, er half auch vorab in Brasilien, Österreich und Südafrika bei den Vorbereitungen der Fußball-Mega-Events. Eigentlich war er da schon längst im Ruhestand, aber Organisations-Experten waren auch vor der Weltmeisterschaft in Russland gefragt, also half der ehemalige Dortmunder Presseamts-Chef auch in Rostow am Don.



Für seinen Einsatz für die Fußball-Weltmeisterschaft wurde Kolbe 2007 mit dem City-Ring geehrt. Außerdem nahm er für alle zwölf WM-Spielorte den deutschen Marketingpreis des Sports entgegen. Am Herzen liegt Gerd Kolbe auch das Chess-Meeting, welches er 18 Jahre lang organisierte. Mit Aktionen wahrte Kolbe das Ansehen des jüdischen Mitbegründers des Dortmunder Schachvereins Salomon Elkan und seines Sohnes Benno.

Zudem war Kolbe von 1976-1981 ehrenamtlicher Pressesprecher des BVB. Seit 1989 plante Gerd Kolbe auch Fan-Treffen vor internationalen Spielen des BVB und die Meisterfeiern. Als Erster machte er es möglich, dass Spiele öffentlich beim „Public Viewing“ übertragen wurden. Kolbe war Leiter der AG Tradition der BVB Fanabteilung und entwickelte das Schulprojekt „Der BVB in der NS-Zeit“, um Schüler vor Rassismus zu warnen. Geschichtsinteressiert wie er ist, hat er als BVB-Archivar erheblich zur Erhaltung der Sportgeschichte des BVB beigetragen.