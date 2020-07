Das Kinderschutz-Projekt „Gewalt gegen Kinder“ unterstützen die Mitglieder des Lions Clubs Phönix mit einer Sonderspende. Mit dieser Aktion wolle der Club, so Präsident Jan Fatthauer in wirtschaftlich schwieriger Zeit ein Zeichen setzen und gezielt helfen.



Martina Furlan, Geschäftsführerin des Kinderschutzbundes, betonte, dass der Kinderschutzbund in seiner Beratungstätigkeit verstärkt dazu beitragen wolle, die Erfahrungen mit den Betroffenen aufzuarbeiten und dauerhafte Schäden zu vermeiden.