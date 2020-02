Eine Gruppe für Geschwister von lebensverkürzend erkrankten Kindern und Jugendlichen startete der Ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Löwenzahn im Mai. Dass der Start so glücklich verlaufen ist, liegt auch an der tatkräftigen Unterstützung von ProFiliis, der Stiftung zur Förderung von Kindern und Jugendlichen.

Projektbetreuerin Svenja Felbier und ProFiliis-Vorstand Thomas Schieferstein überreichten ihre Spende über 12.000 Euro an Sunny Bieri von der Geschwistergruppe „Löwenbande“. Geschwister von schwerkranken Kindern sind oft in einer komplizierten Situation. Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der ganzen Familie steht die Sorge um das kranke Kind. Heute unternehmen zwei Geschwisterguppen einmal im Monat etwas: eine BVB-Stadionführung, eine Zoo-Safari, einen Höhlenbesuch... mit ehrenamtlichen Mitarbeitern. Alle Eintrittsgelder, Proviant sind dank der Förderung durch ProFiliis kostenlos. Eltern erfahren Näheres unter www.ambulanter-kinderhospizdienst-dortmund.de/geschwistergruppe-2020/.