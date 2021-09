Anlässlich seines 50-jährigen Jubiläums hat der Spielplatzverein den Spielplatz im Stadewäldchen in der Innenstadt-Ost für 83.500 Euro neu und inklusiv gestaltet. Der Verein bedankt sich bei der Sparkasse Dortmund und dem Rotary Club Dortmund-Hörde e.V. für die finanzielle Unterstützung.



Unter dem Motto „Das große und das kleine Krabbeln“ entstand auf fast 230 qm eine abwechslungsreiche Kletterbalancieranlage, die die Interessen großer und kleiner, aber eben besonders auch der eingeschränkten Nutzer berücksichtigt. Diese können barrierefrei bis zu einer Höhe von 1,50 m gelangen. Als Belohnung wartet dann eine der beiden Rutschen. Verschiedene Sinnspiele begleiten diesen Weg und bieten so auch den stark eingeschränkten Nutzern die Möglichkeit hier spielerisch zu partizipieren.

Gemeinsam spielen

Für Kinder, die körperlich nicht eingeschränkt sind, bieten sich noch zahlreiche Kletter- und Balanciermöglichkeiten u.a. große Spinnennetze. Für die kleinen „Krabbler“ wurde eine Spielwand mit zahlreichen Sandspielangeboten konzipiert. Die Spielwand ist über zwei barrierefreie Stege erreichbar. Alle Sandspielmöglichkeiten sind auch für eingeschränkte Nutzer erreichbar, so dass einem gemeinsamen Spiel nichts im Wege steht. Zwei Spielskulpturen Eidechse und Raupe runden das „große und kleine Krabbeln“ ab.

Infos Spielplatzverein

1971 gegründet, als für den Bau von Spielplätzen kaum noch Mittel zur Verfügung standen,

konnten in den 50 Jahren des Bestehens für über 3 Millionen € weit über 100 Spielplätze und Spieleinrichtungen gefördert werden.

Langjährigen Sponsoren sind z.B. Sparkasse Dortmund, Bezirksvertretungen, Lion´s Club, Rotary Club, sowie 200 Mitglieder und zahlreichen Dortmunder Unternehmen.am Donnerstag, 17.06.2021 um 11.00 Uhr wird