Stille Engel

Ich möchte mich auf diesem Wege bei all den stillen Engeln bedanken, die mir immer wieder begegnen.

Annette Neumann arbeitet bei der Stadt Dortmund. Sie hat mich in der Praxis angerufen und mir mitgeteilt, dass ich den Bundesverdienstorden bekommen würde. Ich dachte sie würde einen Scherz machen, aber es war ihr Ernst. Frau Neumann ist so liebevoll mit mir umgegangen und hat alle Fragen immer wieder freundlich beantwortet. Es war so spürbar, wie sehr sie sich für mich gefreut hat.

Bei der Verleihung habe ich Frau Neumann das erste Mal persönlich kennengelernt. Trotz ihres verletzten Fußes hat sie eine wunderschöne Feier für mich und 2 weitere Ordens träger bis zum Ende begleitet. Sie und alle anderen Beteiligten haben uns allen dreien einen besonderen Tag geschenkt.

Ein großes Dankeschön für eine besondere Frau.

Mit freundlichen Grüßen

Petra Reth