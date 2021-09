Train of Hope Dortmund e.V. feiert sein „sechsjähriges Jubiläum“ Der Flüchtlings- und Jugendhilfeverein Train of Hope Dortmund e.V. der im September 2015 mit 48 Mitgliedern gegründet wurde, schätzt sich heute nach sechs Jahren glücklich ein mehr als 100 Mitglieder und zusätzliche Ehrenamtliche gewonnen zu haben.

Viele Menschen mit Fluchterfahrung, die damals nach Dortmund gekommen sind, sind geblieben. Die neue Heimat hat viele Hürden gehabt. Train of Hope Dortmund e.V. hat sich zum Ziel gesetzt, sich für die Belange der Menschen mit Migrations- und Fluchtgeschichte einzusetzen. Angebote wie AK Rat & Tat, Nachhilfe für Kinder und Jugendliche, Weiterbildung- Ausbildungsberatungen für Jugendliche und Erwachsenen, politische Bildung, Gender und Antidiskriminierungsarbeit (LGBTIQA*, Antirassismusarbeit und Arbeit gegen Antisemitismus)sind wichtige Schwerpunkte der Vereinsarbeit. Durch das Projekt Geflüchtete und Neuzugewanderte im Ehrenamt (GefEa) wurde Train of Hope Dortmund e.V. dieses Jahr von Engagement anerkennen für den deutschen Engagementpreis nominiert.

Neue Ideen entwickelt



Teilnehmende an dem Projekt haben selbst Ideen entwickelt, um einen aktiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten und aktuellen und akuten gesellschaftlichen Herausforderungen zu begegnen. Vor diesem Hintergrund wurden u. a. während der kalten Jahreszeit regelmäßig warme Mahlzeiten für Wohnungslose ausgegeben, Corona-Einkaufshilfen für Seniorinnen und Senioren und Menschen in Quarantäne angeboten, aber auch Corona-Hilfspakete in der Dortmunder Innenstadt Nord verteilt.

Aufruf für die DKMS



Der Verein Train of Hope Dortmund e.V. nahm das sechsjährige Jubiläum zum Anlass, einen Aufruf für die DKMS zu starten, die für eine Registrierungskampagne gegen Blutkrebs wirbt. Durch Mitmachaktionen für Kinder wurden viele Passanten über die Registrierungsaktion und über die unterschiedlichen Angebote des Vereins aufmerksam gemacht. Um dies noch sichtbarerzu machen, hat sich Train of Hope entschieden, am Weltkindertag mit einem Infostand an der Kreuzung Katharina Straße/Kampstraße dafür zu werben. Um Stammzellspender:in zu werden, können sich interessierte Personen über die sozialen Medien wie Instagram, Facebook oder auf der Homepage-Seite des Train of Hope Dortmund e.V. noch anmelden.

Hintergrund