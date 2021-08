Ihre Berufsausbildung bei DSW21 und DEW21 ist für 29 junge Menschen am 9. August gestartet. Damit setzen der Nahverkehrs-Anbieter und der Energie-Dienstleister die langjährige Tradition einer Ausbildung für den eigenen Bedarf und darüber hinaus fort. Die Qualität der Ausbildung bei DSW21 und DEW21 zeige sich u.a. auch in den sehr guten Prüfungsabschlüssen, die die Auszubildenden in den letzten Jahren abgelegt hätten.

Zu Beginn der Ausbildung stehe jeweils eine Einführungswoche auf dem Programm, während der der Nachwuchs die Standorte der Unternehmen, die Unternehmenskulturen sowie die Kolleginnen und Kollegen und die anderen Auszubildenden kennen lernen könne. Ausbildungsfahrten und Seminare, Prüfungstrainings und Werkschule, Juniorenfirma und Werkstatt begleiteten die Ausbildung während der gesamten Zeit. Eine angemessene Vergütung, 30 Tage Urlaub und Sport- und Fitnessangebote der beiden Unternehmen rundeten das Paket ab.

Bewerbungen für 2022

DSW21 und DEW21 bilden zusammen in sechs Ausbildungsberufen aus: Industriekaufleute, ElektronikerInnen für Betriebstechnik, KFZ-MechatronikerInnen, MechatronikerInnen, AnlagenmechanikerInnen und IndustriemechanikerInnen. Aktuell werden über alle Jahrgänge hinweg 120 junge Menschen ausgebildet. Dazu gehören ab dem 1. September auch noch zwei junge Menschen, die bei DEW21 ein duales Studium der Wirtschaftsinformatik beginnen. Bewerbungen für den Ausbildungsstart 2022 sind ab jetzt möglich – ausschließlich online über das Bewerbungsportal. Dieses sowie weitere Informationen ist unter www.startchancen.de zu finden.