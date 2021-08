Rund 750 Schulabgänger haben am 2. August ihre zwei- bis dreijährige Ausbildung bei Edeka Rhein-Ruhr begonnen. Die Ausbildung absolvieren sie je nach Berufsbild bei den Kaufleuten der Region, in der Verwaltung in Moers oder an einem der sechs Lagerstandorte des Unternehmens in Moers, Oberhausen, Hamm, Meckenheim, Viersen und Frechen.

"Die Förderung junger Menschen hat bei uns einen hohen Stellenwert", sagt Personalleiterin Claudia Plücker. "Als einer der größten Ausbildungsbetriebe in Nordrhein-Westfalen nehmen wir unsere Verantwortung sehr ernst und freuen uns, auch in diesem Jahr Schulabgängern aus der Region einen Einstieg in ihre berufliche Karriere zu ermöglichen." Mit den Neuzugängen bildet Edeka Rhein-Ruhr aktuell fast 2.000 junge Frauen und Männer in 20 kaufmännischen und gewerblichen Berufen aus.

In der Großhandlung mit Sitz in Moers starten 54 junge Kollegen in die Berufswelt. Besonders beliebt sind auch in diesem Jahr die Ausbildungen als Kaufmann/-frau für Büromanagement und Berufskraftfahrer/-in sowie das duale Studium 'Business Administration'. Im Einzelhandel beginnen knapp 700 Nachwuchstalente ihre Ausbildung.