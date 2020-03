Die AOK Nordwest reagiert auf die aktuelle Lage, ihre Kundencenter Dortmund-Mitte, Brackel und Dortmund-Süd) werden bis auf Weiteres geschlossen. Persönliche Beratung erfolgt nicht mehr, aber alle anderen Kontaktkanäle bleiben verfügbar: Die Mitarbeiter sind über das Service-Telefon 0800 265 5000 erreichbar, ebenso per Post, per E-Mail an kontakt@nw.aok.de oder über das Online-Servicecenter unter www.meine.aok.de. Mobil gibt es die ‚Meine AOK-App‘.