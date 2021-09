Zur europäischen Mobilitätswoche markieren gelbe und blaue UmsteiGERN-Ballons die ersten der mehr als 1000 Abstellmöglichkeiten für Fahrräder in der Dortmunder Innenstadt.

Zusätzliche Abstellmöglichkeiten für Fahrräder sind eine Maßnahme des EU-Förderprojektes Emissionsfreie Innenstadt. Ziel ist es, sichere und komfortable Abstellmöglichkeiten für Fahrräder zu schaffen. Insgesamt werden während des dreijährigen Projektzeitraums mindestens 680 Fahrradbügel aufgestellt: 665 in der Innenstadt und 15 an der P+R-Anlage in Kley.

Standortwahl



Die Bügel in der City werden mit einem so großen Abstand aufgestellt, dass Fahrräder von beiden Seiten an den Bügel angelehnt werden können. In der Innenstadt entstehen so über 1300 Abstellplätze für Fahrräder im Rahmen des Projektes Emissionsfreie Innenstadt. Bei der Auswahl der Standorte wurden Anträge aus den Bezirksvertretungen ebenso berücksichtigt wie Bürgeranfragen, die direkt an das Tiefbauamt gestellt wurden. „Mit den Ballons sind die neuen Fahrradbügel als Auftakt der Europäische Mobilitätswoche weithin sichtbar. Die Abstellmöglichkeiten werden auch sofort gut angenommen. Das zeigt, dass wir damit einen Bedarf decken, der hoffentlich noch mehr Menschen zum Fahrradfahren motiviert“, erläutert Andreas Meißner, Projektleiter Emissionsfreie Innenstadt, die Ballonaktion.

Einsparpotenzial

Im Radverkehr wird ein großes Potenzial zur Reduktion von Emissionen gesehen. Mit zusätzlichen Fahrradbügeln in der Innenstadt soll das Fahrradfahren attraktiver werden, damit noch mehr Dortmunder*innen öfter mit dem Rad in die Innenstadt fahren.16 Maßnahmen für klimafreundliches MobilitätsverhaltenDas Aufstellen von mehr als 1000 Abstellmöglichkeiten für Fahrräder in der Innenstadt ist eine von 16 Maßnahmen des EU-Förderprojektes Emissionsfreie Innenstadt. Die Europäische Union und das Land Nordrhein-Westfalen unterstützen das Förderprojekt aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).