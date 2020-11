An der Harkortstraße baut das Wohnungsunternehmen Vonovia 33 neue Wohnungen. Ludger Wilde, Beigeordneter der Stadt Dortmund für Umwelt, Planen und Wohnen und Bezirksbürgermeister Hans Semmler machten sich auf Einladung von Mario Stamerra, Geschäftsführer West von Vonovia, vor Ort ein Bild vom Baufortschritt.



Baustart für das konventionell gebaute Haus war im September 2019, im April 2021 sollen alle Arbeiten abgeschlossen und das Gebäude bezugsfertig sein. Insgesamt belaufen sich die Investitionen auf rund fünf Millionen Euro. Der Neubau ergänzt das vorhandene Wohnungsangebot von Vonovia am Ortskern von Hombruch. Es richtet sich an Familien, Senioren, Paare und Singles gleichermaßen; die Größe der Wohnungen liegt zwischen 48 und 96 Quadratmetern.

Energieeffizient und barrierefrei



Dipl.-Ing. Georg von Estorff von WP Winkler und Partner Architekten, lieferte Hintergrundinformationen und stellte dabei die Besonderheiten heraus: „Die Gebäude werden besonders energieeffizient und ökologisch errichtet. Die Zentralheizung wird mit Solarthermie unterstützt, die Dächer werden begrünt und durch die Photovoltaikanlagen auf dem Dach wird eigener Strom produziert. Alle Wohnungen sind barrierefrei: Sie sind über einen Aufzug erreichbar und verfügen über bodentiefe Duschen“.

Neun Wohnungen werden öffentlich gefördert errichtet und sind auch zum Teil rollstuhlgerecht ausgebaut. Zur weiteren Ausstattung gehören unter anderem Fußbodenheizung, Balkone oder Dachterrassen sowie zum Teil überdachte Pkw-Stellplätze. Die Miete wird voraussichtlich zwischen zehn und elf Euro pro Quadratmeter liegen, die für die öffentlich geförderten Wohnungen bei 5,55 Euro pro Quadratmeter.

Barrierefreier Wohnraum für Menschen mit geringem Einkommen ist knapp



Oberbürgermeister Ullrich Sierau freut sich insbesondere über das zusätzliche Angebot bei barrierefreiem Wohnraum: „Seniorinnen und Senioren mit geringem Einkommen und alleinstehende ältere Menschen haben in Dortmund Probleme, eine barrierefreie und gemessen an ihren Einkommen bezahlbare Wohnung zu mieten. Umso wichtiger ist es, dass neuer Wohnraum von Vonovia gebaut wird, der diesem Mangel entgegenwirkt.“

„Mit diesem Bauvorhaben leistet Vonovia einen weiteren aktiven Beitrag zur bedarfsgerechten Wohnraumversorgung in Dortmund“, betont Mario Stamerra, Geschäftsführer West von Vonovia. „Unser Ziel ist es, genau dort Wohnungen zu schaffen, wo die Menschen auch leben wollen. Gleichzeitig möchten wir Wohnraum für alle Geldbeutel schaffen.“

Die Bezahlbarkeit der Wohnungen hebt auch noch einmal Bezirksbürgermeister Hans Semmler hervor: „Der Neubau sieht auch Wohnungen für Menschen vor, die auf dem freien Wohnungsmarkt nur wenig Zugang zum Wohnungsangebot haben. Dieser geförderte Wohnraum wird in Dortmund Hombruch dringend benötigt.“