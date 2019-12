Erneut haben die Mitarbeiter der Dortmunder Volksbank sowie ihrer Niederlassungen ein Jahr lang auf die Cent-Beträge ihrer Gehälter verzichtet. Insgesamt kamen so 5.000 Euro zusammen. Die Beträge wurden nun an sieben gemeinnützige Organisationen übergeben.

„Wir freuen uns sehr über das soziale Engagement unserer Belegschaft. Das zeigt, dass bei uns der genossenschaftliche Gedanke gelebtes Prinzip ist. So wird aus ein paar Cent, auf die der einzelne verzichtet, eine schöne Spendensumme, mit der gezielt in unserer Region geholfen werden kann“, betont Birgit Albert, stellv. Betriebsratsvorsitzende der Dortmunder Volksbank. „Unsere Mitarbeiter haben zudem auch entschieden, für welche Einrichtungen das Geld eingesetzt werden soll.“

In Dortmund profitieren gleich vier Vereine vom gesammelten Erlös: Je 500 Euro erhalten der Förderverein des Reinoldus- und Schiller-Gymnasiums, die Tierschutzorganisation Arche 90, die Wohnungslosen-Initiative Gast-Haus sowie der AWO Jugendtreff Dortmund-Kirchderne.

In Castrop-Rauxel freut sich der Verein Kinderkanzlei über 1.000 Euro. Ebenfalls 1.000 Euro bekommt die DLRG Ergste-Villigst-Hennen und weitere 1.000 Euro gehen zugunsten des Secondhandmodeladens Pünktchen und Kariert nach Hamm.