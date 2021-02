„Wir möchten damit die wichtige Arbeit der Ökumenischen Wohnungslosen-Initiative würdigen und unterstützen. Gerade in der heutigen Zeit ist das Angebot der Begegnungsstätte mit ihrem vielfältigen Spektrum von Hilfs- und Beratungsangeboten unentbehrlich“, so Kerstin zur Horst (Leiterin der Unternehmenskommunikation von Dogewo21), bei der Übergabe eines symbolischen Spendenschecks in Höhe von 2.500 Euro an den 1. Vorsitzenden des Gast-Haus-Vereins, Heinrich Bettenhausen. „Diese Hilfe ist in der jetzigen Zeit unsagbar wichtig", ergänzt Heinrich Bettenhausen. Derzeit hilft der Verein Gast-Haus an der Rheinischen Straße 22 mit anderen Initiativen und engagierten Ehrenamtlichen die Winterhilfe für Dortmunder ohne Obdach im Zelt anzubieten.