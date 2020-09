Das Fahrradverleihsystem Metropolradruhr feiert 10-jähriges Bestehen im Ruhrgebiet und Ausleihrekord in Dortmund. Gründe genug, um während der Europäischen Mobilitätswoche an der Metropolradstation Möllerbrücke, neben den Stationen am Hauptbahnhof und an der Unionstraße eine der Top 3 Ausleihstationen in Dortmund, Bilanz zu ziehen: „Dortmund macht derzeit mit 207.000 Ausleihen in 2020 gut 37% der Ausleihen im gesamten Ruhrgebiet aus und liegt damit an der Spitze in 2020“, bilanziert Philipp Kleinschnittger, Business Development Manager der Firma nextbike, die das Verleihsystem Metropolradruhr organisiert.



Den größten Anteil der Ausleihen machen Student*innen aus. „Der Anteil der Studierenden an den Ausleihen schwankt naturgemäß aufgrund der Semester- und Ferienzeiten. Im Schnitt haben wir um die 70% Anteil der Studierenden. Die übrigen Ausleihen verteilen sich auf reguläre Kunden sowie Abokunden, Stadtwerke und andere Kooperationspartnerschaften aus den umliegenden Städten“, sagt Kleinschnittger.

Ruhrgebietsweit 2020 ein Rekordjahr

Ruhrgebietsweit haben die Nutzer*innen im Juni 2020 mit 83.000 und im Juli

2020 mit 89.000 Ausleihen neue Rekorde aufgestellt. 2019 wurden Metropolräder über 630.000 Mal ausgeliehen. In den ersten acht Monaten des Jahres 2020 bis August verzeichnet das Fahrradverleihsystem bereits mehr als 554.000 Ausleihen, davon rund 207.000 allein in Dortmund. Das sollte Motivation für gelegentliche Radler*innen sein, die Zahl des Vorjahres zu knacken.

Das Verleihsystem Metropolradruhr funktioniert einfach:

Registrierung mit Telefonnummer, Stadt, Mailadresse und Zahlungsmittel online auf mertopolradruhr.de, mit der nextbike-App, über die Hotline 030/69205046 oder am Terminal einer Metropolradstation. Rad ausleihen: per App den QR-Code scannen oder die Radnummer eingeben.Das Rahmenschloss am Hinterrad öffnet sich automatisch. Alternativ am Terminal oder über die Hotline 030/69205046. Rad parken: Das ausgeliehene Rad kann geparkt werden, ohne die Ausleihe zu beenden. Dazu den Parkmodus in der App oder am Terminal aktivieren und danach das Schloss schließen. So kann das Parken auch jederzeit wieder beendet werden, das Schloss öffnet sich automatisch. Rad zurückgeben: Das Rad an einer offiziellen Station abstellen und in die dafür vorgesehenen Ständer schieben. Die Rückgabe wird automatisch vom Terminal erfasst. Sollte kein freier Ständer zur Verfügung stehen, kann das Rad neben die Station gestellt und der kleine Hebel am Rahmenschloss nach unten gedrückt werden. In einer digitalen Karte ist zu sehen, wo Räder zurückgegeben werden können.

Klimafreundliche Dienstfahrten

Um die Mitarbeiter*innen der Stadt Dortmund zu klimafreundlichem Verkehrsverhalten anzuregen, können diese bereits seit 2011 für Dienstfahrten kostenlos Metropolräder ausleihen, wenn sie sich mit ihrer Dienstmailadresse registrieren. Derzeit sind 1200 städtische Mitarbeiter*innen bei Metropolradruhr angemeldet. Im August 2020 waren sie 600 Mal unterwegs. Damit ist die Stadtverwaltung Vorbild für andere Unternehmen.

Blick zurück

Am 18. Juni 2010 startete das Metropolradruhr an 6 Stationen in Dortmund und im selben Jahr in neun weiteren Städten im Ruhrgebiet. Im Jahr 2011 wurden die Metropolräder in Dortmund insgesamt 6.793 Mal ausgeliehen. Inzwischen stehen in Dortmund 500 Räder an 87 Stationen zum Ausleihen zur Verfügung.

„Wir haben in den letzten zehn Jahren stetig das System mit unseren großen Kooperationspartnern der Studierendenschaften ausgebaut und sind stets dabei, mit neuen Partnern das System zu erweitern“, blickt Kleinschnittger zurück und nach vorn. Meilensteine der bisherigen Entwicklung waren Kooperationen mit der TU Dortmund, der FH Dortmund und dem städtischen Verkehrsanbieter DSW21.

Blick nach vorn

„Das Verleihsystem Metropolradruhr ist ein wichtiger Baustein der städtischen Infrastruktur, um die Vernetzung der verschiedenen Verkehrsmittel voranzutreiben. Die mrr-Stationen an den ÖV-Haltestellen wie Möllerbrücke und Hauptbahnhof sind daher besonders nachgefragt“, sagt Andreas Meißner, Projektleiter Emissionsfreie Innenstadt im Stadtplanungs- und Bauordnungsamt.

Damit noch mehr Dortmunder*innen zum Umsteigen motiviert werden, wirbt die Stadt Dortmund derzeit im Rahmen des Projektes Emissionsfreie Innenstadt auf mehr als 200 Metropolrädern mit dem Slogan „Umsteigern. Du steigst um. Dortmund kommt weiter.“

Klimafreundliches Mobilitätsverhalten

Die Kampagne „UmsteiGERN. Du steigst um. Dortmund kommt weiter.“ ist eine von 16 Maßnahmen des EU-Förderprojektes „Stadtluft ist (emissions-) frei – Dortmunds Einstieg in eine emissionsfreie Innenstadt“. Die Europäische Union und das Land Nordrhein-Westfalen unterstützen das Förderprojekt aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).

Infos dazu unter: www.emissionsfrei.dortmund.de sowie auf der Kampagnenwebsite www.umsteigern.de. Informationen über Metropolradruhr unter www.metropolradruhr.de