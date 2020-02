Eines der größten Dortmunder Wohnbauprojekte der Stadt liegt direkt am Kreuzviertel: Noch wird gebaut am Rheinlanddamm, doch schon in Kürze werden im neuen Viertel zwischen Wittekind- und Berswordtstraße, ein Steinwurf von den Westfalenhallen und der Fachhochschule entfernt, neue Nachbarn einziehen.

Revitalis vermietet hier am Rande des Kreuzviertels 365 Mikroapartments, zwischen 20 und über 32 qm mit kleiner Küchenzeile, Bad, Dusche und teilweise Balkon, vornehmlich an Studenten und Pendler.

Förderung für Wohnungsbau

Für den öffentlich geförderten Wohnungsbau standen der Stadt Dortmund auf Grundlage einer Zielvereinbarung zur Umsetzung eines Globalbudgets für das vergangene Jahr 2019 insgesamt 39,9 Millionen Euro für Maßnahmen zur Verfügung.

Im vergangenen Jahr konnten 22 Maßnahmen in Dortmund im Sozialwohnungsbau mit einem Gesamtvolumen in Höhe von rund 29 Millionen Euro bewilligt werden.