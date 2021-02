Der verlängerte Lockdown trifft Unternehmen aus einigen Sektoren besonders hart. Damit diese ihren Betrieb auch im neuen Jahr wirtschaftlich weiterführen können, lobt die Wirtschaftsförderung Dortmund nun zum zweiten Mal den Wettbewerb „Heimspiel.Dortmund“ aus: Er soll betroffenen Unternehmen mit einem Preisgeld helfen, Strategien und Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen, mit denen sie über die nächsten Monate kommen.

Dafür stehen aus dem Topf des Corona-Hilfsprogramms „Neue Stärke“ für beide Runden rund eine Million Euro zur Verfügung. Anträge zur Teilnahme müssenbis zum 17. Februar bei der Wirtschaftsförderung eingehen.

Baustein aus fünf-Jahres-Programm



„Der Wettbewerb „Heimspiel.Dortmund“ ist ein konkreter Baustein aus dem auf fünf Jahre angelegten Programm „Neue Stärke“. Die städtische Wirtschaftsförderung wird hierfür nach und nach Hilfsangebote aber auch Innovationsprojekte entwickeln. Ziel sei es, dass sich der Wirtschaftsstandort Dortmund nach der Pandemie stärker, vielfältiger und effizienter als davor präsentiere, so Oberbürgermeister Thomas Westphal.

Bilanz der ersten Runde



Über 100 Anträge seien in der ersten Wettbewerbsrunde eingereicht worden mit einer enormen Bandbreite der eingereichten Ideen. 55 Gewinner wurden von der Jury ausgewählt. Nach der kurzfristigen Gewinnausschüttung konnten die Gewinner direkt mit der Umsetzung ihrer geplanten Maßnahmen beginnen.

Die meisten Anträge (ca. 25%) seien dabei aus der Dortmunder Gastronomie gekommen, gefolgt von Unternehmen aus dem Bereich Nightlife/Eventagenturen/Freizeit, die schwerpunktmäßig die Digitalisierung von Events/Konzerten vorantreiben möchten. Die Anzahl der Anträge aus dem Bereich des Einzelhandels folgte auf Platz 3.

Inhabergeführter Einzelhandel im Blick

Mit einem Preisgeld in Höhe von bis zu 10.000 Euro, die kurzfristig ausgeschüttet werden, soll auch in der zweiten Runde ein Anschub zur Realisierung innovativer Ideen geschaffen werden, um die Zeiten der Pandemie geschäftlich zu überstehen oder vielleicht sogar eine neue Stärke zu gewinnen. Die 2. Runde von Heimspiel.Dortmund richte sich verstärkt an den inhabergeführten Einzelhandel sowie Unternehmen, die mit der Verschärfung des Lockdowns ab 16. Dezember des letzten Jahres ihren Geschäftsbetrieb im Ladenlokal ebenfalls schließen mussten. Sei es der Aufbau eines neuen Geschäftsfeldes, Investitionen im Innen- oder Außenbereich oder die Entwicklung neuer Veranstaltungsformate – das alles seien Beispiele für Innovationen, die das Fortbestehen der von der Corona-Krise besonders stark getroffenen Betriebe sichern könnten. Doch um sie umzusetzen, bedürfe es entsprechender finanzieller Mittel.

Frist: 17.Februar



Dortmunder Unternehmen aus Handel, Gastronomie, dem veranstaltungsnahen Handwerk, Tourismus und Hotellerie sowie andere vom erweiterten Lockdown betroffene Branchen könnten sich mit ihren Projekten um eine 100-prozentige Kostenübernahme bewerben, indem sie ihr Projekt beschreiben und digital an die Wirtschaftsförderung senden. Eine Jury unter Beteiligung von VertreterInnen aus der Verwaltung, dem Beirat „Wachstumsinitiative“, dem u.a. die Kammern angehören, und der Wirtschaftsförderung entscheide über die eingereichten Konzepte. Neben der finanziellen Unterstützung stehe die Wirtschaftsförderung Dortmund weiterhin mit ihren Beratungsangeboten zur Verfügung.

Teilnahmeformular, unter www.wirtschaftsfoerderung-dortmund.de

Video zum Heimspiel.Dortmund