Die meist nur eingeschränkte Öffnung von Tagesaufenthalten oder Essensausgaben sorgt dafür, dass besonders im Winter vielerorts Angebote fehlen. In Dortmund schließt die Winternothilfe am U eine Versorgungslücke für Wohnungslose – und hat jetzt große Unterstützung durch das Bau- und Gartenmarktunternehmen "Hellweg" erfahren: von bundesweit 100.000 Euro Spenden gehen 20.000 an Dortmunder Einrichtungen

In Dortmund ist rechtzeitig zur kalten Jahreszeit die „Winternothilfe am U“ an den Start gegangen. Ein 600 Quadratmeter großes Zelt am U-Turm ermöglicht es obdachlosen Menschen, unter Einhaltung von Corona-Schutzmaßnahmen, zweimal täglich eine Mahlzeit im Warmen zu sich zu nehmen. Saubere Toiletten stehen ebenfalls zur Verfügung. Bei dem Projekt handelt es sich um eine

Kooperation der Organisationen bodo e.V., Gast-Haus Ökumenische Wohnungslosen-Initiative e.V., Kana – Dortmunder Suppenküche e.V., dem Dortmunder Wärmebus und der Stadt Dortmund.

Virus trifft Obdachlose besonders



„Das Corona-Virus trifft gerade die Schwächsten in der Gesellschaft, wie Obdachlose, außergewöhnlich schwer. Als familiengeführtes Unternehmen sehen wir es als unsere Pflicht, Menschen zu unterstützten, die keine Chance haben, durch eine familiäre oder berufliche Gemeinschaft durch diese Krise zu kommen. Hellweg liegt es daher besonders am Herzen, hier unmittelbare und schnelle Hilfe zu leisten“, so Unternehmens-Sprecherin Catherina Tamler: „Unsere

Dortmunder Spende in Höhe von 20.000 Euro fließt über die Kooperationspartner direkt in das Projekt – und kommt damit geradewegs dort an, wo es dringend benötigt wird.“