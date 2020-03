Der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer (HWK) Dortmund, Carsten Harder, teilt mit, dass der gesamte Bildungsbetrieb komplett eingestellt ist.

Dazu gehören die Überbetrieblichen Lehrlingsunterweisungen sowie die Erwachsenenbildung und Prüfungen im gesamten Kammerbezirk, die alle zunächst bis zum 19. April eingestellt sind. Auch den Handwerksinnungen im Kammerbezirk wird empfohlen, bis auf Weiteres von Prüfungen abzusehen. Die rund 10.000 Auszubildenden im Dortmunder Kammerbezirk würden solange nur in ihrem Ausbildungsbetrieb eingesetzt.

Ab sofort sind alle Außentermine von Mitarbeitern und HWK-Veranstaltungen abgesagt. Die HWK Dortmund bleibt zunächst bis zum 19. April für den Publikumsverkehr geschlossen, so Harder das Service- und Beratungsteam sei aber erreichbar. Von persönlichen Besuchen sei abzusehen, und sich zuerst telefonisch bei der HWK Dortmund zu melden. In Einzelfällen könne ein persönlicher Termin vereinbart werden.

Weil sich die Lage im Kammerbezirk täglich ändere, gäbe es tagesaktuelle Infos unter www.hwk-do.de/corona