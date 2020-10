Georg Rupa gibt mit Eintritt in den Ruhestand zum Jahresende sein Amt als Vorstandsvorsitzender des Caritasverbands Dortmund e.V. weiter: Ansgar Funcke verstärkt jetzt die Dortmunder Caritas als Mitglied des Vorstands und wird den Vorstandsvorsitz zum Jahreswechsel übernehmen.

Bis dahin wird der Vorstand von Georg Rupa, der in den Ruhestand geht, Tobias Berghoff und Ansgar Funcke gebildet. In der Caritas-Welt ist Ansgar Funcke „zu Hause“. Vor seinem Wechsel nach Dortmund leitete der 53-Jährige als Direktor den Caritasverband Darmstadt. In seiner über sechsjährigen Amtszeit hat er dort die fachliche und organisatorische Weiterentwicklung des Verbandes vorangetrieben. Insbesondere der Ausbau der Altenhilfe und die Entwicklung der stationären Jugendhilfe standen dabei im Fokus. Ebenso hat er sich für die Digitalisierung der verbandlichen Caritas stark gemacht.

Einer der größten Caritas-Verbände NRWs

„Die strategische und konzeptionelle Steuerung eines Caritasverbandes dieser Größe empfinde ich als interessante Herausforderung, besonders freut mich zudem der Bezug zur Region NRW“, sagt Funcke, dessen familiäre Wurzeln im Ruhrgebiet liegen.

„Nach mehr als 24 Jahren als Geschäftsführer und Vorstandsvorsitzender bei der Caritas lege ich meine Aufgaben in die Hände eines sehr erfahrenen und versierten Nachfolgers. Ich bin überzeugt, dass Herr Funcke die Geschicke unseres Verbandes mit viel Engagement leiten wird“, so Georg Rupa.