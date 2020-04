Eine neue Plattform will Dortmunder Unternehmen durch Krisenzeit helfen: seit Freitag gibt es www.dortmund.wirstehenhinterdir.de

Gemeinsam schwere Zeiten bewältigen: Dieser Grundgedanke liegt der neuen Plattform zugrunde. Dortmunder Unternehmen können sich hier präsentieren und Kampagnen starten, um Unterstützungsgelder zu sammeln. Bürger setzen sich wiederum für ihre Lieblingsunternehmen ein, um deren Bestand und Arbeitsplätze zu sichern. Auch Prominente wie Marco Reus und Anna Planken unterstützen das Projekt. Vorbild der neuen Plattform ist die Aktion „Borussia verbindet“. Mit ihrer Hilfe hatten die Fans binnen weniger Tage über 100.000 Euro Unterstützungsgelder mobilisiert, um der gebeutelten Gastronomie zu helfen. Die neue Plattform ist eine virtuelle Dortmund-Karte für Lieblingsunternehmen. Kleinst- und Kleinunternehmen, Selbstständige und Freiberufler können sich dort registrieren und ihre Öffnungszeiten, Lieferserviceangebote oder Onlineshops bewerben. Es gibt die Möglichkeit, mit wenigen Klicks eine Kampagne zum Sammeln von Unterstützungsgeldern zu starten. Als Ausgleich könnenGutscheine oder andere Gegenleistungen angeboten werden. Alle Kampagnen sind dann auf einer virtuellen Dortmund-Karte verzeichnet. Es steht eine Filterfunktion bereit, mit der sich die Unternehmen nach Kategorien, zum Beispiel „Kultureinrichtungen“, sortieren lassen. „Alle, also auch die, die keine monetären Mittel zur Verfügung haben, können die Plattform in ihren digitalen Netzwerken teilen und auf diese Weise unterstützen“, ergänzt Thomas Westphal.