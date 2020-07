Martin Kaysh ist bekannt für bissigen Humor – ob als Kolumnist mit Passion für das Ruhrgebiet oder in seiner Paraderolle des Steigers in der Dortmunder Veranstaltungsreihe „Geierabend“. Für eine sechsteilige Filmreihe hat Martin Kaysh nun im Auftrag der Dortmunder Hafen AG das Hafengebiet erkundet.



In der Rolle des Steigers blickt der Kabarettist hinter die Kulissen des logistischen Geschehens, entdeckt kuriose Details und Geschichten. Die Idee zu den Filmen hatte Hafen-AG-Chef Uwe Büscher. „Mit der Filmreihe wollen wir allen Interessierten ein Schmunzeln aufs Gesicht zaubern. Gleichzeitig geht es aber auch darum, die Arbeit der mehr als 5.000 Beschäftigten im Hafen sichtbar zu machen und ihnen für die bisherige Sicherung der Daseinsvorsorge während der Corona-Beschränkungen zu danken“, erklärt Uwe Büscher. Inhaltlich spannt sich der Bogen vom modernen Containerumschlag über den klimafreundlichen Gütertransport bis hin zur Quartiersentwicklung in der Speicherstraße.

„Der Dortmunder Hafen ist ein starkes Stück Ruhrgebiet mit unzähligen Geschichten, die einfach mal erzählt werden mussten. Jede Folge ist ein Abenteuer, das mir viel Spaß gemacht hat – Lok fahren inklusive“, erzählt Martin Kaysh von den Dreharbeiten.

„Mit der Filmreihe eröffnen wir neue Blickwinkel auf Europas größten Kanalhafen. Jede Woche wird eine Folge über den Vimeo-Kanal von DSW21 sowie auf der Homepage der Dortmunder Hafen AG veröffentlicht“, ergänzt Pascal Frai, Pressesprecher der Dortmunder Hafen AG.

Los geht's jetzt mit Folge 1. „Eine Einraumwohnung für Kaiser Wilhelm – Geschichten und Geschichte rund ums Alte Hafenamt“

24.07. : Folge 2 „Das Container Terminal – 3D-Tetris für Fortgeschrittene“

31.07. : Folge 3 „Die Dortmunder Eisenbahn – mit 2.000 Tonnen über die letzte Meile“

07.08. : Folge 4 „Per Schubverband Richtung ZARA – das Binnenschiff als Tausendsassa“

14.08. : Folge 5 „Immer Ärger mit der Schleuse Henrichenburg– ein Hausbesuch“

21.08. : Folge 6 „Ships and Chips – die neue Karriere der Speicherstraße“

Die Folgen können ab den genannten Terminen unter www.dortmunder-hafen.de sowie www.vimeo.com/einundzwanzig