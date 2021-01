Da die Menschen 2020 kaum reisen durften, verbrachten sie viel Zeit im Garten. Die Brügmann Traumgarten GmbH im Hafen profitierte davon und schloss mit einem sehr guten Geschäftsjahr ab. Davon möchte das Unternehmen etwas zurückgeben und greift jetzt dem Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Löwenzahn mit 10.000 Euro unter die Arme.



„Uns war wichtig, von unserem erfolgreichen Geschäftsjahr auch andere zu unterstützen, vor allem wollten wir, dass die Hilfe bei Menschen in Dortmund ankommt,“ sagt Vertriebsleiter Christian Schlierenkämper. Sie entschieden sich für den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Löwenzahn.

Löwenzahn ausgewählt



Die Vorsitzende des Trägervereins Forum Dunkelbunt, Beate Schwedler, informierte über die Arbeit des Kinder- und Jugendhospizdienstes Löwenzahn, der 45 Kinder und Jugendliche in die Begleitung genommen hat und sich in Corona-Zeiten auch darum kümmerte, virtuell Kontakt zu halten zu den Familien, wenn es real nicht möglich war. Im September noch musste Löwenzahn um die Einnahmen bangen. „Wir freuen uns riesig, dass uns so viele Menschen durch die schwierigen Corona-Zeiten getragen haben,“ sagt Beate Schwedler, „und ganz besonders danken wir der Brügmann Traumgarten GmbH, dass sie uns jetzt so großzügig bedacht hat.“

Kontakt aufrechterhalten



2021 werde es für Löwenzahn darum gehen, sich bei weiteren Eltern lebensverkürzend erkrankter Kinder vorzustellen: „Hoffentlich ist dies in den Schulen bald wieder möglich.“ Darüber hinaus arbeitet das Team derzeit daran, die Kurse für Ehrenamtliche auf Online-Schulungen umzustellen.