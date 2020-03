Um sich auf künftige Herausforderungen personell vorzubereiten, hat DSW21 die Kampagne „Steig bei uns ein“ gestartet. Ziel ist es, 2020 mehr als 70 neue Busfahrer in Dortmund einzustellen. Im Wettbewerb um die gefragten Arbeitskräfte kann DSW21 mit Sozialleistungen und Familienfreundlichkeit punkten.

„Wir möchten uns für die Zukunft insgesamt personell breiter aufstellen“, sagt DSW21-Arbeitsdirektor Harald Kraus. Daher sollen über die bisherigen Planungen hinaus bis zu 42 zusätzliche Busfahrer eingestellt werden, so dass sich die Einstellungen in diesem Bereich 2020 auf über 70 summieren werden. „Die Vielzahl an Baustellen in der Stadt, die unsere Fahrtstunden erhöhen, und die hohe Zahl an Großveranstaltungen, die wir mit Sonderverkehren begleiten, verursachen einen immer größeren Personalbedarf. Mit der Einstellungsoffensive tragen wir dieser Entwicklung Rechnung.“ Derzeit hat DSW21 543 Busfahrer-Vollzeitstellen.

Demografischer Wandel wird spürbar

„Aus Altersgründen verlassen uns ab 2022 viele Fahrdienst-Kollegen in den Ruhestand. Dafür müssen wir gewappnet sein und anfangen, die Weichen zu stellen“, sagt Harald Kraus mit Blick auf die sechsmonatige Ausbildung in der eigenen Fahrschule. Hinzu kommt, dass DSW21 auf dem Arbeitsmarkt zunehmend mit anderen Unternehmen um ausgebildete Busfahrer konkurriere. „Vor diesem Hintergrund ist auch die Fluktuation leicht angestiegen. Wir liegen nun bei rund einem Prozent. Damit befinden wir uns allerdings immer noch auf einem Niveau, um das uns viele andere beneiden“, ergänzt Marion Büttner, Leiterin derDSW21-Personalwirtschaft.

Um den gestiegenen Personalbedarf decken zu können, hat DSW21 jetzt die Kampagne »Steig bei uns ein« gestartet. Das Vorhaben, den Personalbestand im Busbereich spürbar zu erhöhen, ist bereits gut angelaufen: Seit Jahresbeginn konnten 26 neue Busfahrer unter Vertrag genommen werden. „Insofern sind wir guter Dinge, dass wir das Ziel erreichen können“, so Büttner, die parallel bereits eine weitere Fahrlehrer-Stelle besetzt hat.

Familienfreundlichkeit als Trumpf

Im Rennen um die Arbeitskräfte kann DSW21 vor allem mit der Arbeitsplatzsicherheit, den Sozialleistungen und der besonderen Familienfreundlichkeit punkten. Büttner dazu: „Mit unserer eigenen Kita und geregelten flexiblen Arbeitszeiten ermöglichen wir ein harmonisches Miteinander von Beruf und Familie. Zumal wir auch Teilzeit-Wünschen in der Regel kurzfristig nachkommen können.“ Anders als viele Konkurrenten verzichte DSW21 auf Dienste, bei denen Mitarbeiter zwischen den Einsatzzeiten lange Wartezeiten überbrücken müssen. Zudem hilft die Video-Serie „Stefan auf Achse“ auf dem eigenen YouTube- bzw. Vimeo-Kanal „einundzwanzig“ dabei, jungen Leuten das Berufsbild Busfahrer näher zu bringen.