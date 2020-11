Schnelle und unbürokratische Hilfe für Gastronomen, das möchte dogado, ein Cloud-Hosting-Provider mit Hauptsitz in Dortmund, leisten.

So können Betreiber von Restaurants und Cafés während des Lockdowns schnell und unkompliziert ihre Speisen zum Abholen und Liefern auf einer kostenlosen Webseite anbieten. Dafür stellt dogado einfache einseitige Websites – genannt Webcard – für 12 Monate kostenlos zur Verfügung. Die Gastronomen können die Webcards auf der Webseite www.dogado.de/webcard bestellen und im Bestellprozess den Gutscheincode „webcard12m“ eingeben. Für die Gastronomen fallen so 12 Monate lang keine Kosten für diese Onlinepräsenz an. Nach Ablauf dieser Zeit lässt sich die Webcard einfach kündigen, wenn sie nicht mehr benötigt wird. Anhand von Designvorlagen können Gastronomen ohne Programmierkenntnisse ihre Webseite erstellen.