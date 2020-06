Vor über 18 Monaten erkrankte der damalige Leiter der BMW Niederlassung Dortmund Gotthold Heim. Im März verlor er den Kampf gegen seine schwere Krankheit. Kommissarisch führte Eduard Fischer, Leiter BMW Niederlassungsverbund NRW und der BMW Niederlassung Düsseldorf den Dortmunder BMW Stützpunkt an der Nortkirchenstraße.

Zum 1. Juni 2020 übernahm Thomas Priester – seit mehr als 20 Jahren bei BMW und hier bereits in verschiedenen Führungspositionen tätig – die Leitung der BMW Niederlassung. Diplom-Betriebswirt Thomas Priester besitzt große Erfahrung mit BMW Niederlassungen: Als Leiter Gesamtverkauf BMW Automobile arbeitete er in der Niederlassung Nürnberg. 2015 kam der Familienvater von zwei Töchtern nach Düsseldorf. Er leitete zuletzt den Vertrieb Neue BMW Automobile und BMW Großkundenverkauf des BMW Niederlassungsverbunds NRW mit fünf Betrieben und einem Absatzvolumen von gut 7.500 Automobilen. „Die BMW Niederlassung Dortmund gehört nicht nur zu den baulich attraktivsten und geschäftlich erfolgreichsten Niederlassungen Deutschlands. Sie zeichnet sich vor allem auch durch eine besondere Bindung der Kunden zu diesem BMW und MINI Standort aus. Ich sehe meine Aufgabe zu allererst darin, diese enge Kundenbindung zu pflegen und, wo immer möglich, noch zu verbessern“ sagte Thomas Priester bei seinem Amtsantritt.